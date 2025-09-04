Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

Стуглев: оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих «не очень адекватную политику» по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Росконгресс» выступает организатором ВЭФ.

«Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств — сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения», — сказал Стуглев.

Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты.

«Поэтому мы (организационный комитет — ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами», — уточнил Стуглев.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.