Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих «не очень адекватную политику» по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
«Росконгресс» выступает организатором ВЭФ.
«Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств — сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения», — сказал Стуглев.
Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты.
«Поэтому мы (организационный комитет — ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами», — уточнил Стуглев.
Десятый Восточный экономический форум пройдет