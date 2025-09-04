Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

«Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств — сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения», — сказал Стуглев.