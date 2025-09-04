Ричмонд
Захарова: Киеву не хватит никаких средств, чтобы восстановить Украину

Захарова подчеркнула, что и сейчас государства-доноры Украины не могут заставить Киев отчитаться по поставкам.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в условиях глубоко укоренившейся коррупции на Украине невозможно собрать достаточно средств для восстановления страны.

По её словам, даже поступающая сейчас гуманитарная и военная помощь подвергается хищениям, а доноры не имеют возможности контролировать отчётность Киева по поставкам.

Она отметила, что в таких условиях любые будущие вложения в восстановление будут находиться под риском расхищения.

Ранее Великобритания выделила на военную поддержку Украины свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счёт прибыли от замороженных российских активов.

