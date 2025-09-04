Холодная встреча Алиева, лимузинная дипломатия: главные новости из Китая

«Самым почетным местом в данном случае будет считаться центральная позиция в первом ряду — это место занимает господин Си на правах хозяина мероприятия. С большой долей вероятности можно сказать, что Владимир Владимирович располагается рядом в связи с тем, что у России есть приоритет как одного из основателей и ключевого участника ШОС. Это довольно символичный дипломатический жест. Через него, в частности, считывается уровень влияния страны и отношений между государствами», — сказала aif.ru эксперт по деловому этикету Татьяна Баранова.