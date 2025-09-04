Холодная встреча Алиева, лимузинная дипломатия: главные новости из Китая

Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай, где он посетил саммит ШОС, военный парад, посвященный победе во Второй мировой войне, встретился с рядом мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Aif.ru собрал все, что было в кулуарах и в перерывах между официальными заявлениями, что скрыто и не афишируется.
Путину выделили почетное место.
На фотографии глав государств — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президенту РФ выделили центральное место, рядом с Си Цзиньпином.
«Самым почетным местом в данном случае будет считаться центральная позиция в первом ряду — это место занимает господин Си на правах хозяина мероприятия. С большой долей вероятности можно сказать, что Владимир Владимирович располагается рядом в связи с тем, что у России есть приоритет как одного из основателей и ключевого участника ШОС. Это довольно символичный дипломатический жест. Через него, в частности, считывается уровень влияния страны и отношений между государствами», — сказала aif.ru эксперт по деловому этикету Татьяна Баранова.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил над «изоляцией» РФ, опубликовав фото Путина с ШОС, где он стоит в центре.
Путин прошел под руку с Моди.
Путин шел к залу заседаний саммита ШОС, держа под руку Моди. Эксперт по протоколу Романова отметила, что это указывает на высокий уровень межличностной коммуникации политиков.
«Это история про какие-то межчеловеческие, межличностные коммуникации, которые, видимо, выстроились у конкретных двух лидеров государств, потому что есть страны, есть культуры, в которых касания и невербальные коммуникации вполне приемлемы. Когда мы говорим об арабских странах, Владимир Владимирович тоже очень часто обменивается рукопожатиями не классическими, а с дополнительными обниманиями, похлопываниями. То есть это такая специфическая культура, которая предполагает, что это допустимо», — сказала она.
Баранова напомнила, что культура Индии тоже предполагает определенное сближение, традиции там не запрещают подобного рода жесты.
Общение в тесном кругу.
Путин, Моди и Си Цзиньпин пообщались в узком кругу перед заседанием саммита ШОС. Во время короткой беседы Моди и Си Цзиньпин смотрели в сторону российского лидера, лидеры были рады встрече.
«Можно сказать, что Моди и Си прислушиваются к речи нашего президента, внимают каждое его слово», — подчеркнул физиогномист Олег Воеводин.
В то же время эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов объяснил, что короткая дистанция связана с исключительным уровнем доверия.
«Формирование тесного круга общения диаметром 1,5 метра демонстрирует исключительный уровень доверия между лидерами. Моди активно использует жестикуляцию, Путин сохраняет сдержанность, Си Цзиньпин занимает позицию активного слушателя», — уточнил он.
Лимузинная дипломатия.
Владимир Путин во время визита в Китай дважды общался с мировыми лидерами в автомобиле Aurus — с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Агентство Bloomberg описало эти беседы термином «лимузинная дипломатия».
Поездка Путина и Моди к месту проведения встречи длилась около 15 минут, после чего оба лидера еще 45 минут общались в машине. По данным Bloomberg, это изменило четко спланированную повестку дня и заставило организаторов изменить расписание.
Спустя несколько дней Путин и Ким Чен Ын также на одном Aurus прибыли к месту переговоров. Перед тем, как сесть в машину, они поспорили, кто сделает это первым с правой стороны. В итоге первым сел Путин.
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, что место по диагонали от водителя считается самым почетным. Она также добавила, что политики выбирают «лимузинную дипломатию» из-за нехватки времени.
Депутат Госдумы Алексей Чепа отметил в разговоре с aif.ru, что общение в лимузине показывает высокий уровень доверия президента к тем, с кем он едет.
«Путин общается в автомобиле, демонстрируя предельный уровень доверия к собеседнику», — сказал он.
Сенатор Андрей Климов напомнил, что подобная практика не нова.
«Такая практика используется давно. И советские руководители, и американские руководители так делали. Дело в том, что машины, если мы говорим о России, это такой особый пространственный объем, который проверен аппаратурой, защищен от шумов, в общем от всего, что может помешать. Ничего сверхъестественного в этом нет», — отметил Климов.
Рукопожатие с Алиевым.
СМИ обратили внимание, что Путин и Алиев поприветствовали друг друга перед военным парадом в Пекине.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко назвал их рукопожатие жестом «для галочки».
«Абсолютно такое, знаете, рукопожатие для галочки. Во-первых, они очень далеко друг от друга протянули руку, даже не подступились, не приветствовали друг друга ближе. Во-вторых, не похлопали друг друга по плечу, по второй руке и так далее. Рукопожатие очень короткое. Так происходит, когда человек не рад видеть другого, не доверяет ему», — подчеркнул Анищенко.
Также он указал на то, что Алиев выглядел напряженным после встречи с Путиным.
Сам президент РФ на пресс-конференции по итогам визита в Китай сказал, что перекинулся «двумя-тремя словами» с Алиевым.
В целом Путин назвал результаты поездки позитивными.