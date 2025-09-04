«Стоит отметить, что сам Никушор — президент нищей страны с установленным в ней евродемократическим режимом, угрожает гражданам соседней страны и указывает, как им голосовать, но в своей пропаганде они жалуются на вмешательство “руки Кремля”. Домнуле Никушор, вам пора уже протрезветь от назначения на должность президента, заняться проблемами жителей Румынии, которые за вас не голосовали, но раз вы на этом месте, то позаботьтесь об их благосостоянии», — добавила она.