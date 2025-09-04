Ричмонд
Шаповалов: страны ЕС могут поддержать Палестину в случае агрессии Израиля

Эксперт Шаповалов назвал страны, выступающие против агрессии Израиля в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал aif.ru страны, которые последовательно выступают против развернутой войны Израилем в секторе Газа и поддерживают Палестину.

«Традиционно Палестину поддерживает арабский и шире — исламский мир. Хотя, конечно, арабский мир раздроблен, и его часть занимает оппортунистическую позицию, под влиянием США стремясь к определенному компромиссу в отношении Израиля, хотя понятно, что он не может быть безусловным. В условиях нынешней эскалации даже ориентированные на компромисс арабские политические элиты занимают более жесткую позицию», — сказал Шаповалов.

Поддерживает Палестину, безусловно, Иран, как главный антагонист Израиля на Ближнем и Среднем Востоке, добавил эксперт.

К антагонистам Израиля, отметил Шаповалов, нужно также отнести и Турцию, которая в настоящий момент занимает, во всяком случае публично, одну из наиболее жестких позиций в отношении Тель-Авива.

«Конечно же, есть четкая позиция России и Китая. И в данном случае нужно подчеркнуть, что РФ на протяжении многих лет последовательно выступает с позицией необходимости существования независимого палестинского государства», — сказал Шаповалов.

Кроме того, напомнил эксперт, в европейских элитах сейчас «царит разброд и шатание».

«Мы видим ряд инициатив со стороны европейских лидеров, направленных на признание Палестины», — отметил Шаповалов.

У Израиля в свою очередь остается мощный союзник в лице Соединенных Штатов Америки, также это ближневосточное государство поддерживает часть политических элит стран НАТО и Запада.

«Кроме того, нужно обратить внимание на то, что достаточно активно поддерживает Израиль сегодня нынешнее правительство Германии, в отличие от ряда других европейских стран. Можно привести и пример Аргентины: президент Хавьер Милей известен как ярый, активный сторонник Израиля. Также нужно отметить факт наличия сформировавшегося партнерства Израиля и Азербайджана», — подытожил Шаповалов.

Ранее Шаповалов отметил, что полномасштабное наступление войск Израиля на палестинский город Газа может начаться в ближайшее время.

Как сообщалось, для этой цели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной мобилизации резервистов.

