Дробницкий: Трамп специально запустил слухи о своей смерти

В Сети расходились слухи о смерти Трампа из-за его отсутствия на публике.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп мог сам запустить слухи о своей смерти, заявил aif.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Судя по всему, в США у Трампа власти уже тоже не так много. Что делать? Распустить слухи о смерти, потом Трамп опровергнет все это дело, когда будет выступать с заявлением о переводе командования воздушных сил из Колорадо в Алабаму. Зато сделаю большую помпу», — сказал Дробницкий.

Напомним, 29 августа в Сети стали писать о том, что Трамп уже два дня не появлялся на публике. Чат-бот на основе ИИ Grok насчитал свыше 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о возможной смерти главы Белого дома.

Позже Трамп назвал слухи о своей смерти сумасшедшими. Американский лидер отметил, что «не делал ничего два дня», а все уже заподозрили, что с ним что-то не так.

