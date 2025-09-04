Дробницкий: Трамп специально запустил слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп мог сам запустить слухи о своей смерти, заявил aif.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Судя по всему, в США у Трампа власти уже тоже не так много. Что делать? Распустить слухи о смерти, потом Трамп опровергнет все это дело, когда будет выступать с заявлением о переводе командования воздушных сил из Колорадо в Алабаму. Зато сделаю большую помпу», — сказал Дробницкий.
Напомним, 29 августа в Сети стали писать о том, что Трамп уже два дня не появлялся на публике. Чат-бот на основе ИИ Grok насчитал свыше 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о возможной смерти главы Белого дома.
Позже Трамп назвал слухи о своей смерти сумасшедшими. Американский лидер отметил, что «не делал ничего два дня», а все уже заподозрили, что с ним что-то не так.