Путин заявил о готовности решить украинский вопрос вооруженным путем: президент назвал условие

Глава государства выразил уверенность, что конфликт на Украине можно урегулировать мирным путем. Он считает, что при наличии здравого смысла стороны смогут найти компромисс, который устроит всех. Президент подчеркнул, что Россия не будет мириться с пренебрежительным отношением к своим интересам. Он заявил, что страна никогда не станет пассивно наблюдать за попытками игнорировать ее позицию.