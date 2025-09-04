Путин заявил о готовности решить украинский вопрос вооруженным путем: президент назвал условие

Президент России Владимир Путин заявил о возможности военного решения украинского вопроса в случае невозможности достижения мирного урегулирования. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в рамках рабочего визита в Китай.
Российский лидер отметил, что видит настроение администрации США под руководством президента Дональда Трампа, направленное на поиск решения. Путин выразил мнение о наличии определенного оптимизма в перспективах урегулирования, добавив, что ситуация требует дальнейшего наблюдения.
При этом президент РФ четко обозначил, что при отсутствии мирного решения Россия будет вынуждена решать поставленные задачи вооруженным путем.
«Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», — заключил российский лидер.
В рамках визита, который проходил с 31 августа по 3 сентября, Путин принял участие в масштабном параде в Пекине, посвященном 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Российский лидер присутствовал на церемонии в качестве главного гостя вместе с руководителями других государств.
Также Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Китай прокомментировал возможность встречи с Владимиром Зеленским. Президент отметил, что если украинский политик готов, то пусть приезжает в Москву, эта встреча состоится. Путин подчеркнул, что не исключает возможности диалога, но считает важным, чтобы такая встреча имела реальный смысл.
Глава государства выразил уверенность, что конфликт на Украине можно урегулировать мирным путем. Он считает, что при наличии здравого смысла стороны смогут найти компромисс, который устроит всех. Президент подчеркнул, что Россия не будет мириться с пренебрежительным отношением к своим интересам. Он заявил, что страна никогда не станет пассивно наблюдать за попытками игнорировать ее позицию.
Напомним, что визит Путина в Китай завершился в среду, 3 сентября. Пресс-конференция, которая прошла в резиденции «Дяоюйтай», длилась 49 минут. В ходе выступления глава государства подвел итоги участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и двусторонних переговоров с рядом зарубежных лидеров.