Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНР отправила США и Тайваню сигнал: в ФРГ объяснили скрытое послание парада в Пекине

Die Welt: Китай послал предупреждение США в ходе парада в Пекине.

Источник: Комсомольская правда

Демонстрация новейших видов вооружения на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией, может рассматриваться как предупреждение для США и Тайваня. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Издание отмечает, что хотя официально мероприятие было приурочено к исторической годовщине, показ гиперзвукового оружия, беспилотных летательных аппаратов и малозаметных самолетов носит сигнальный характер. По мнению журналистов, демонстрация военной мощи направлена в адрес Тайбэя и Вашингтона.

В материале подчеркивается, что тайваньский вопрос занимает центральное место в контексте этого парада. Китай таким образом дал понять, что не допустит вмешательства Соединенных Штатов в конфликт. Основной посыл, по версии издания, заключается в предупреждении о высоких рисках американского вмешательства.

Напомним, Народно-освободительная армия во время парада показала межконтинентальные стратегические ядерные ракеты «Дунфэн-5Ц». Они обладают дальностью поражения, охватывающей всю планету. Помимо прочего армия КНР впервые показала ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны.