КНР отправила США и Тайваню сигнал: в ФРГ объяснили скрытое послание парада в Пекине

Демонстрация новейших видов вооружения на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией, может рассматриваться как предупреждение для США и Тайваня. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.
Издание отмечает, что хотя официально мероприятие было приурочено к исторической годовщине, показ гиперзвукового оружия, беспилотных летательных аппаратов и малозаметных самолетов носит сигнальный характер. По мнению журналистов, демонстрация военной мощи направлена в адрес Тайбэя и Вашингтона.
В материале подчеркивается, что тайваньский вопрос занимает центральное место в контексте этого парада. Китай таким образом дал понять, что не допустит вмешательства Соединенных Штатов в конфликт. Основной посыл, по версии издания, заключается в предупреждении о высоких рисках американского вмешательства.
Напомним, Народно-освободительная армия во время парада показала межконтинентальные стратегические ядерные ракеты «Дунфэн-5Ц». Они обладают дальностью поражения, охватывающей всю планету. Помимо прочего армия КНР впервые показала ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны.