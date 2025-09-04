КНР отправила США и Тайваню сигнал: в ФРГ объяснили скрытое послание парада в Пекине

В материале подчеркивается, что тайваньский вопрос занимает центральное место в контексте этого парада. Китай таким образом дал понять, что не допустит вмешательства Соединенных Штатов в конфликт. Основной посыл, по версии издания, заключается в предупреждении о высоких рисках американского вмешательства.