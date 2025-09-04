Ричмонд
Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Рабочая поездка главы государства рассчитана на 4−5 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме.

Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ рассчитана на 4−5 сентября.

В программе визита — посещение филиала Национального центра «Россия», а также проведение совещания, посвящённого вопросам топливно-энергетического комплекса региона.

Напомним, ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум проводится в десятый раз. 26 августа сообщалось, что своё участие в ВЭФ подтвердили более 70 стран и территорий.