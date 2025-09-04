Греф рассказал об ожиданиях от ключевой ставки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на конец года на уровне 14%, но для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже, об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14 процентных пунктов. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — сказал он.
