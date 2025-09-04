РФ направила письмо Гутерришу из-за ответа ООН по инсценировке в Буче

Постпредство России при Организации Объединенных Наций направило генсеку этой международной структуры Антониу Гутерришу письмо, в котором заявило о неоправданном затягивании ответа ООН по инсценировке в городе Буча, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ.
Она уточнила, что российские дипломаты обратились в организацию с соответствующим запросом в сентябре 2024 года. Ответ ООН по этому поводу был получен только в июле 2025 года. При этом, по словам Захаровой, этот документ «не стоил и бумаги».
«В качестве первой реакции постпредство России в Нью-Йорке направило генеральному секретарю ООН письмо, где поставило ему на вид неоправданное затягивание с ответом на российский запрос, оспорило правомочность ссылок на соблюдение некой конфиденциальности перед третьими лицами в случае выдвижения серьезных обвинений против государства-члена, а также напомнило об обязательствах ООН сотрудничать с государствами в целях правосудия», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что Россия потребовала опубликовать обращение как официальный документ Генассамблеи и Совбеза ООН. Захарова также подчеркнула, что российские власти не оставят этот вопрос без внимания, о чем предупреждают Секретариат всемирной организации.
«Мы продолжим настойчиво требовать от ооновцев отказаться от неконструктивной линии, прекратить заниматься покрывательством украинской инсценировки, которая нацелена была на очернение нашей страны, а главное — она была нацелена на срыв переговорного процесса, который тогда шел», — добавила дипломат.
Напомним, российские войска покинули город Буча в Киевской области 30 марта 2022 года. Позже Украина и Запад обвинили ВС РФ в том, что они якобы причастны к гибели мирных жителей.
В апреле 2022 года Минобороны РФ заявило, что фото- и видеоматериалы по Буче, опубликованные Украиной, являются частью очередной провокации со стороны киевского режима. В российской военном ведомстве подчеркивали, что за время, пока город находился под контролем российских сил, ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.