Сальдо: ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове

На острове, по оценкам, осталось не более пятисот гражданских, среди которых в основном пожилые люди и мужчины, опасающиеся мобилизации. Многие живут в ветхом жилье и существуют за счет гуманитарной помощи — муки, макарон и круп. Ранее сюда поступали более разнообразные грузы из-за рубежа, однако в последнее время поставки сократились: часть помощи исчезает по пути, часть распределяется «своим».