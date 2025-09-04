Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо: ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове

Территория продолжает оставаться зоной боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ убрали военную технику из херсонского микрорайона «Корабел», расположенного на Карантинном острове.

Территория продолжает оставаться зоной боевых действий: по поврежденному мосту перемещаются как местные жители, так и военные. При этом украинская разведка и операторы дронов скрываются в жилых домах — аппараты запускаются прямо из окон, дворов и с крыш.

На острове, по оценкам, осталось не более пятисот гражданских, среди которых в основном пожилые люди и мужчины, опасающиеся мобилизации. Многие живут в ветхом жилье и существуют за счет гуманитарной помощи — муки, макарон и круп. Ранее сюда поступали более разнообразные грузы из-за рубежа, однако в последнее время поставки сократились: часть помощи исчезает по пути, часть распределяется «своим».

Между тем бойцы группировки «Днепр» во время разведывательного выхода смогли продвинуться примерно на 700 метров в нейтральную зону, контролируемую украинскими силами.