Сальдо: ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове

ВСУ убрали военную технику из херсонского микрорайона «Корабел», расположенного на Карантинном острове.
Территория продолжает оставаться зоной боевых действий: по поврежденному мосту перемещаются как местные жители, так и военные. При этом украинская разведка и операторы дронов скрываются в жилых домах — аппараты запускаются прямо из окон, дворов и с крыш.
На острове, по оценкам, осталось не более пятисот гражданских, среди которых в основном пожилые люди и мужчины, опасающиеся мобилизации. Многие живут в ветхом жилье и существуют за счет гуманитарной помощи — муки, макарон и круп. Ранее сюда поступали более разнообразные грузы из-за рубежа, однако в последнее время поставки сократились: часть помощи исчезает по пути, часть распределяется «своим».
Между тем бойцы группировки «Днепр» во время разведывательного выхода смогли продвинуться примерно на 700 метров в нейтральную зону, контролируемую украинскими силами.