Захарова: Москва призвала освободить задержанных в Баку россиян

Освобождение граждан РФ станет важным шагом на пути нормализации отношений между странами.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что освобождение 13 российских граждан, содержащихся в заключении в Азербайджане, может сыграть значимую роль в развитии двусторонних отношений. Она сделала это заявление на брифинге в ходе Восточного экономического форума.

По её словам, подобный шаг станет важным сигналом для улучшения взаимодействия Москвы и Баку и будет способствовать укреплению доверия между странами.

Захарова подчеркнула, что вопрос освобождения россиян рассматривается как один из ключевых элементов на пути к нормализации ситуации в отношениях между двумя государствами.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на существующие сложности в отношениях с Азербайджаном, ситуация «встанет на свои места».

