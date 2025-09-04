Захарова: Москва призвала освободить задержанных в Баку россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что освобождение 13 российских граждан, содержащихся в заключении в Азербайджане, может сыграть значимую роль в развитии двусторонних отношений. Она сделала это заявление на брифинге в ходе Восточного экономического форума.
По её словам, подобный шаг станет важным сигналом для улучшения взаимодействия Москвы и Баку и будет способствовать укреплению доверия между странами.
Захарова подчеркнула, что вопрос освобождения россиян рассматривается как один из ключевых элементов на пути к нормализации ситуации в отношениях между двумя государствами.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на существующие сложности в отношениях с Азербайджаном, ситуация «встанет на свои места».