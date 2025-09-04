Guardian: встреча Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной

Британская газета Guardian отметила символичность первой в истории встречи лидеров России, Китая и Северной Кореи — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. По мнению издания, по значимости это событие едва не затмило масштабный военный парад в Пекине.
В материале подчеркивается, что итоги переговоров пока остаются неясными. Однако за саммитом, вероятно, внимательно наблюдали многие мировые лидеры, включая руководителей США, Великобритании, Японии и Южной Кореи, испытывая при этом одновременно интерес и обеспокоенность.
Guardian предполагает, что это событие неизбежно привлечет внимание западных политиков, в том числе президента США Дональда Трампа, а также может повлиять на дальнейшее восприятие отношений между Москвой, Пекином и Пхеньяном.
Ранее CNN отметило, что совместное появление Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына на красной дорожке в Пекине стало символом их демонстративного единства в противостоянии Западу.