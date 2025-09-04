Захарова: Россия учтет военные риски, создаваемые ЕС на границе

Москва будет учитывать военные угрозы, создаваемые Европой на границе с Россией, и разрабатывать соответствующие меры реагирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы продолжим анализировать военные действия наших европейских соседей, включая учения, которые по своей сути и направленности увеличивают риск военной эскалации. Эти угрозы национальной безопасности будут учтены при формировании комплекса мер по их нейтрализации», — сказала Захарова на брифинге, проводимом в рамках Восточного экономического форума.
Она также отметила, что НАТО без каких-либо оснований наращивает военную инфраструктуру вблизи российских границ и увеличивает интенсивность военных учений.