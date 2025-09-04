Ричмонд
Алексей Лошкин возглавил Федерацию самбо Челябинской области

Глава Челябинска Алексей Лошкин единогласно избран президентом областной Федерации самбо.

Источник: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Решение было принято на заседании общественной организации, которое ознаменовало начало нового спортивного сезона. Надо отметить, что самбо — это наша национальная борьбы и один из немногих видов национального спорта, имеющий широкую популярность в мире и значительно превосходящий по этому параметру такие традиционные виды, как лапта или городки.

Лошкин представил мастерам самбо планы развития борьбы в регионе. Ключевым проектом станет открытие в январе 2026 года первой муниципальной школы самбо, где бесплатно смогут заниматься все желающие, особенно дети. Также предусмотрена поддержка тренерского и судейского состава, включая профессиональную подготовку и материальное стимулирование воспитанников за достингутые высокие результаты.

Новый президент федерации подчеркнул важность популяризации самбо через социальную рекламу и организацию соревнований на призы главы города. В состав организации также вошли заслуженный тренер России Андрей Востриков и двукратный чемпион России по самбо Александр Куликовских. Участники собрания единогласно поддержали эти назначения, отметив необходимость сохранения богатых традиций самбо, наработанных южноуральскими спортсменами, и приумножения его потенциала в регионе.