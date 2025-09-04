Замглавы МИД Лаоса назвал туризм важной сферой сотрудничества с Россией

Выступая на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, дипломат отметил, что у АСЕАН и российского бизнеса есть широкие возможности для взаимодействия. При этом он подчеркнул важность поиска новых форматов совместной работы, которые будут способствовать устойчивому развитию и обмену опытом.