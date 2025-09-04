Замглавы МИД Лаоса назвал туризм важной сферой сотрудничества с Россией

Заместитель министра иностранных дел Лаоса Пхонгсаван Сисулат заявил, что Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готова развивать сотрудничество с Россией в ряде ключевых отраслей. Среди перспективных направлений он назвал сельское хозяйство, возобновляемую энергетику, горнодобывающую промышленность, сферу услуг и технологии.
Выступая на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, дипломат отметил, что у АСЕАН и российского бизнеса есть широкие возможности для взаимодействия. При этом он подчеркнул важность поиска новых форматов совместной работы, которые будут способствовать устойчивому развитию и обмену опытом.
Отдельное внимание Сисулат уделил туристической отрасли. По его словам, в 2025 году страны АСЕАН посетили более 2,5 миллиона российских туристов. Однако языковой барьер остаётся проблемой, решить которую могло бы расширение числа англоговорящих гидов. Дипломат добавил, что совместные усилия в этой сфере помогут укрепить как торговые связи, так и гуманитарное сотрудничество.
