Объяснили выпады Мерца и Макрона в адрес РФ: что стало причиной такого поведения

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с Lenta.ru объяснил выпады канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России, назвав их попытками самоутверждения внутри страны.
По его словам, внутри стран всегда имеется некоторое давление. Во Франции наблюдается раскол перед голосованием. В Германии отмечены проблемы с собственным рейтингом.
«Поэтому они выдумывают новые риски и угрозы на внешнем фланге, чтобы компенсировать свою неспособность обеспечивать должное решение вопросов внутри страны», — пояснил политолог.
Коньков обратил внимание, что на этом фоне на внешней арене с каждым днем растет количество угроз и обвинений в адрес России. Он считает, что это уже неизменно.
Напомним, в конце августа всерьез заговорили о досрочной отставке Макрона с поста президента Франции. Как писал сайт KP.RU, согласно последним опросам, 67% французов выступают за отставку главы государства, а еще 72% считают, что премьер-министр также должен покинуть свой пост.