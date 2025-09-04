Ричмонд
Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ обоснованным

Многие наработки Минской группы по принципам и методам урегулирования в том или ином виде использовались на различных международных площадках.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обоснованным по причине кардинальных изменений обстановки в регионе, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова принимает участие в 10 Восточном экономическом форуме, который проходит 3—6 сентября во Владивостоке.

«Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе», — сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ.

Дипломат уточнила, что решение об упразднении Минской группы вступило в силу 1 сентября в 13:00 по московскому времени (совпадает с минским).

При этом представитель МИД подчеркнула, что в течение всего времени работы данной группы Москва прилагала максимум усилий для решения поставленных задач в интересах примирения дружественных России народов Армении и Азербайджана.

«Многие наработки Минской группы, касающиеся принципов и методов урегулирования, в том или ином виде использовались на различных международных площадках, внесли свой вклад в восстановление мира и стабильности в регионе», — подчеркнула она.

Минская группа была образована в 1992 году. В ее состав вошли Беларусь, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, Азербайджан и Армения, сопредседателями стали РФ, США и Франция.

За 30 лет группа не смогла оказать какого-либо значимого влияния на решение карабахского конфликта.

После обострения политических отношений между странами-членами данная структура в 2022 году практически прекратила работу.

В начале августа по результатам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята трехсторонняя декларация об установлении мира между Баку и Ереваном.

Также министры иностранных дел двух стран подписали заявление в адрес ОБСЕ с просьбой о роспуске Минского процесса по карабахскому урегулированию и его структур.

