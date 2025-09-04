Саркози назвал вражду с Россией «исторической ошибкой»

«Угроза для Европы и Франции носит, прежде всего, демографический характер: через 30 лет население Европы изменится с 550 до 480 млн человек, а Африки — с 1,2 до 2,4 млрд. Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка!» — заявил Саркози.
Он также отметил, что прибывающие в Европу мигранты по разным причинам с трудом могут ассимилироваться в новой среде, что также является первостепенным экзистенциальным риском для европейских стран.
«Зная историю отношений России с Францией и Европой, мы можем лишь сожалеть о сегодняшнем полном непонимании. Но сегодня очевидно, что именно Европа более изолирована на международной арене, чем Россия», — добавил экс-президент.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что ряд лидеров европейских стран могут препятствовать урегулированию конфликта на Украине.