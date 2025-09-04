Захарова назвала надругательством «инвентаризацию» в Киево-Печерской лавре

Поведение киевских властей в отношении Киево-Печерской лавры является ничем иным, как откровенным надругательством над чувствами верующих, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что 5 марта министерство культуры Украины сформировало комиссию, целью которой якобы являлась «инвентаризация и проверка святых реликвий» в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
«Как откровенное надругательство над чувствами православных людей выглядят действия псевдоэкспертов из специальной комиссии министерства культуры Украины, которые с 28 марта текущего года вероломно хозяйничают на территории Киево-Печерской лавры», — заявила Захарова.
Она отметила, что 19 августа верующие были шокированы, увидев, как из монастыря выносили ковчеги с мощами, вскрывали их и проводили над ними различные манипуляции, а затем неаккуратно сваливали под лестницей.
Дипломат обратила внимание на то, что подобный эпизод уже имел место 100 дет назад, когда «вскрывались раки, вскрывались захоронения, когда происходило надругательство над мощами».
Захарова также отметила, что подобное «расчеловечивание» запечатлено в произведениях классической литературы. В частности, представитель МИД рекомендовала ознакомиться с романами Федора Достоевского «Бесы», «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание».