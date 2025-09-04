«Коалиция желающих» оказалась в тупике в вопросе отправки войск на Украину, так как не смогла добиться конкретной позиции США. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата.
«Это змея, кусающая свой хвост», — подчеркнул он.
Издание сообщило, что предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами будет сосредоточена на обсуждении гарантий безопасности для Украины. Французский источник также утверждает, что Киев и европейские власти достигли значительного прогресса в переговорах о мерах поддержки, но ожидают одобрения со стороны Вашингтона.
Ранее Financial Times, ссылаясь на европейских и украинских чиновников, сообщила, что США в качестве гарантий безопасности для Украины предложили Киеву разместить на территории государства свои военные самолеты и предоставлять разведданные.