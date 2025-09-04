Захарова прокомментировала сбой GPS на борту самолета фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о желании ознакомиться с бумажными картами, по которым в Болгарии садился самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за якобы вызванного российскими действиями сбоя системы GPS.
Дипломат назвала новые обвинения «ежедневным фейкометом» западной прессы, которая постоянно пугает жителей Европы российской угрозой. Захарова подчеркнула, что в данном случае речь идет не только о паранойе, но и о циничном расчете, который необходим для отвлечения внимания от постоянно ухудшающейся экономической обстановки в ЕС.
«Я просто представляю, там сидит кто-то в Кремле, джойстиком водит, говорит: Отключаем Урсулу фон дер Ляйен от GPS, пусть садятся по бумажным картам. Не знаю, чего-ж мы тогда карты не выкрали? Может, оно и проще было», — сказала представитель МИД России, отметив, что никаких реальных фактов вмешательства России представлено не было.
Напомним, 1 сентября самолет фон дер Ляйен экстренно сел в Болгарии после отказа GPS. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков сообщил, что ЧП не связано с каким либо целенаправленным вмешательством, а также заявил, что республика не будет расследовать этот инцидент.