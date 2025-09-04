Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала сбой GPS на борту самолета фон дер Ляйен

Захарова хочет взглянуть на бумажные карты, по которым сел борт фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о желании ознакомиться с бумажными картами, по которым в Болгарии садился самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за якобы вызванного российскими действиями сбоя системы GPS.

Дипломат назвала новые обвинения «ежедневным фейкометом» западной прессы, которая постоянно пугает жителей Европы российской угрозой. Захарова подчеркнула, что в данном случае речь идет не только о паранойе, но и о циничном расчете, который необходим для отвлечения внимания от постоянно ухудшающейся экономической обстановки в ЕС.

«Я просто представляю, там сидит кто-то в Кремле, джойстиком водит, говорит: Отключаем Урсулу фон дер Ляйен от GPS, пусть садятся по бумажным картам. Не знаю, чего-ж мы тогда карты не выкрали? Может, оно и проще было», — сказала представитель МИД России, отметив, что никаких реальных фактов вмешательства России представлено не было.

Напомним, 1 сентября самолет фон дер Ляйен экстренно сел в Болгарии после отказа GPS. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков сообщил, что ЧП не связано с каким либо целенаправленным вмешательством, а также заявил, что республика не будет расследовать этот инцидент.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше