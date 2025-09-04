Премьер Словакии Фицо попросил Лукашенко назвать сроки визита в Беларусь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о том, что собирается посетить с визитом Беларусь. Об этом шла речь в кулуарах мероприятий к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время неформальной встречи в Пекине Фицо пообщался с Лукашенко. Он обратил внимание на существование множества проектов между странами, подчеркнув, что отношения с Беларусью Словакия намерена развивать.
Кроме того, Фицо сказал о желании приехать в Беларусь с визитом и попросил определить время для этого.
— Премьер Словакии попросил определить время для посещения Беларуси для обсуждения возможных вариантов сотрудничества, — передал телеграм-канал «Пул Первого».
Также было отмечено, что Словакия направила в Беларусь нового посла, которым стал Йозеф Мигаш, который в июне уже приступил к работе в Беларуси.
К слову, Мигаш ранее уже возглавлял дипмиссию Словакии в Минске. В 2020-м дипломата наградили орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений с Беларусью и развитие сотрудничества.
Напомним, ранее Александр Лукашенко пригласил Фицо в Брестскую крепость и в Минск и напомнил, как преодолеть конфронтацию.
А еще Лукашенко сказал Путину, что Беларусь продолжит поддерживать Россию.