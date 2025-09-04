Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Словакии Фицо попросил Лукашенко назвать сроки визита в Беларусь

Премьер Словакии Фицо попросил определить время для визита в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о том, что собирается посетить с визитом Беларусь. Об этом шла речь в кулуарах мероприятий к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, во время неформальной встречи в Пекине Фицо пообщался с Лукашенко. Он обратил внимание на существование множества проектов между странами, подчеркнув, что отношения с Беларусью Словакия намерена развивать.

Кроме того, Фицо сказал о желании приехать в Беларусь с визитом и попросил определить время для этого.

— Премьер Словакии попросил определить время для посещения Беларуси для обсуждения возможных вариантов сотрудничества, — передал телеграм-канал «Пул Первого».

Также было отмечено, что Словакия направила в Беларусь нового посла, которым стал Йозеф Мигаш, который в июне уже приступил к работе в Беларуси.

К слову, Мигаш ранее уже возглавлял дипмиссию Словакии в Минске. В 2020-м дипломата наградили орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений с Беларусью и развитие сотрудничества.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пригласил Фицо в Брестскую крепость и в Минск и напомнил, как преодолеть конфронтацию.

А еще Лукашенко сказал Путину, что Беларусь продолжит поддерживать Россию.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше