Трамп: Путин и Зеленский еще не готовы к заключению мира на Украине

По словам американского президента, «что-то должно произойти» и США «собираются это сделать».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский еще не готовы к переговорам, но в скором времени «что-то должно произойти», что повлияет на их решения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Что-то должно произойти, но они (Путин и Зеленский — прим. ТАСС) еще не готовы к этому. Но что-то [определенно] должно произойти. Мы собираемся это сделать», — сказал он.

Трамп также отметил, что полагал, что украинский конфликт «будет самым простым» из всех, которые он пытается остановить, но ситуация оказалась «намного сложнее». Он также назвал свою позицию по украинскому конфликту «реалистичной и в то же время оптимистичной».

