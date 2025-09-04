В Омской области проведут учебные военные сборы для студентов и старшеклассников омских школ. Распоряжение об их организации подписал губернатор Виталий Хоценко.
Учебные сборы продлятся 5 дней (это около 35 учебных часов) с молодыми людьми в рамках освоения образовательных программ среднего общего и среднего профессионального.
Сборы будут проходить на базе детского лагеря «Орленок» в Калачинском районе, а также на территориях воинских частей. Органы исполнительной власти сейчас определяют места, утверждают график и обеспечивают проживание, питание, медобслуживание и доставку школьников и студентов к месту сборов.