Трамп оценил готовность РФ и Украины к заключению мира

Трамп: Путин и Зеленский не хотят мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о продолжении работы по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS News.

Трамп охарактеризовал свою позицию как сочетание реализма и оптимизма относительно будущего урегулирования. Он отметил, что внимательно следит за действиями президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Американский лидер констатировал, что стороны пока не достигли готовности к заключению соглашения, но выразил уверенность в возможности достижения договоренностей в будущем.

«Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и Зеленским. Что-то произойдёт, но они ещё не готовы. Но что-то произойдёт. Мы это сделаем», — заключил он.

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Китай прокомментировал возможность встречи с Владимиром Зеленским. Президент отметил, что если украинский политик готов, то пусть приезжает в Москву, эта встреча состоится. Путин подчеркнул, что не исключает возможности диалога, но считает важным, чтобы такая встреча имела реальный смысл.

