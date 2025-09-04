Захарова призвала Азербайджан освободить задержанных россиян

Ранее стало известно, что российские программисты, находящиеся под арестом в Азербайджане, сталкиваются с проблемами из-за нехватки воды. Как отметили СМИ, воду им приносят лишь дважды в день, а кипятильники и чайники запрещены. В итоге задержанные вынуждены пить газировку, чтобы утолить жажду.