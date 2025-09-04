Захарова призвала Азербайджан освободить задержанных россиян

Освобождение задержанных в Баку россиян станет важным шагом на пути к восстановлению отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом в четверг, 4 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Подчеркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном, — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее стало известно, что российские программисты, находящиеся под арестом в Азербайджане, сталкиваются с проблемами из-за нехватки воды. Как отметили СМИ, воду им приносят лишь дважды в день, а кипятильники и чайники запрещены. В итоге задержанные вынуждены пить газировку, чтобы утолить жажду.
Разработчик Валерий Дулов работал инженером-нефтяником на Ямале, после чего занимался разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года работал разработчиком в «Газпромнефти». Он покинул Россию в октябре 2022 года. Его задержали 2 июля 2025 года.
Еще один задержанный в Азербайджане россиянин — это Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Задержанному 22 года, раньше он учился в архитектурно-строительном университете. «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт.