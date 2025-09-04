Ричмонд
Трамп назвал хорошими отношениях с лидерами России, КНДР и Китая

Президент США отметил, что в течении следующих двух недель выяснится, «насколько хорошие» эти отношения.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своих позитивных связях с российским лидером Владимиром Путиным, китайским председателем Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Ранее стало известно, что европейские лидеры и Владимир Зеленский 4 сентября созвонятся с главой Соединенных Штатов.

