Трамп назвал хорошими отношениях с лидерами России, КНДР и Китая

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своих позитивных связях с российским лидером Владимиром Путиным, китайским председателем Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
«Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
Ранее стало известно, что европейские лидеры и Владимир Зеленский 4 сентября созвонятся с главой Соединенных Штатов.
