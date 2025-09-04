Трамп сделал важное заявление об отношениях с Путиным: глава Белого дома признался, что следил за поездкой президента в КНР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о наличии хороших отношений с Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление прозвучало в ходе беседы с представителями телеканала CBS News.
Американский лидер упомянул, что наблюдал за участием президента Путина в масштабном военном параде на территории Пекина. Трамп пояснил, что осознает мотивацию иностранных коллег. По его словам, они рассчитывали на привлечение внимания с его стороны, что в конечном итоге и произошло.
«Я понимаю, почему они это делали, и они надеялись, что я буду наблюдать, и я действительно наблюдал. У меня с ними со всеми очень хорошие отношения. Насколько они хороши, мы узнаем в течение следующей недели-двух», — сказал Трамп.
Ранее Трамп призвал Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну. «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал он.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков полагает, что слова Трампа про заговор РФ и Китая против США были иронией.