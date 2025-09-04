Ричмонд
В Белом доме заявили, что Трамп перепутал Зеленского с Путиным

Президент США ошибся, когда сказал, что планирует позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп ошибся, заявив журналистам о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили в Белом доме.

Как уточнили представители администрации США, американский лидер подразумевал телефонный разговор с Владимиром Зеленским, назначенный на 4 сентября.

Ранее Трамп весьма резко критиковал за подобные оплошности бывшего президента США Джо Байдена. На одном из саммитов НАТО Байден допустил аналогичную ошибку, назвав Зеленского «президентом Украины Владимиром Путиным».

Также в марте этого года телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп допустил не менее девяти ложных утверждений во время общения со СМИ.

