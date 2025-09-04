Ричмонд
Денис Паслер заявил, что Среднеуральск ждет масштабное обновление

В ближайшие 20 лет город Среднеуральск, который является городом-спутником Екатеринбурга, ждет масштабное обновление.

Источник: соцсети

Об этом после визита в муниципалитет заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«В прибрежной части города планируется строительство до 140 тысяч “квадратов” жилья с соответствующей социальной инфраструктурой. В проекте предусмотрена школа на 1200 мест и детский сад на 330 мест, — сообщил Денис Паслер. — Для жителей города также возведут целый спортивный кластер. В его состав планируется включить ФОК с плавательным бассейном, ледовую арену с искусственным льдом, аналогичную “Спартаковцу” в Екатеринбурге, и малую ледовую арену».

Будет благоустроена городская набережная и парковая зона. Планируется построить панорамный пирс, общественную площадку, центр водных видов спорта, променад и так далее. Для гостей намерены возвести гостиницу на 160 мест.

Кроме этого озвучивались планы по реконструкции очистных сооружений. Проект позволит улучшить качество жизни 24 тысячам жителей муниципалитета.

«Задачи очень амбициозные. У региона и у инвесторов есть готовность реализовать их, — подчеркнул Денис Паслер. — Уверен, что уже через два-три года мы начнем открывать первые объекты, которые сделают жизнь жителей Среднеуральска еще более комфортной».

В Департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что в ходе визита Денис Паслер заложил камень в основание ФОК, который планируют открыть в 2028 году в рамках Малых Олимпийских игр.

«МК-Урал» ранее писал, что Денис Паслер поручил заложить денежные средства на очистные сооружения в Сысерти и Среднеуральске.

На ремонт очистных сооружений в Среднеуральске выделят 2,84 млрд рублей. Планируется увеличить их мощность до 15 тысяч кубометров в сутки.