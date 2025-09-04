Денис Паслер заявил, что Среднеуральск ждет масштабное обновление

«В прибрежной части города планируется строительство до 140 тысяч “квадратов” жилья с соответствующей социальной инфраструктурой. В проекте предусмотрена школа на 1200 мест и детский сад на 330 мест, — сообщил Денис Паслер. — Для жителей города также возведут целый спортивный кластер. В его состав планируется включить ФОК с плавательным бассейном, ледовую арену с искусственным льдом, аналогичную “Спартаковцу” в Екатеринбурге, и малую ледовую арену».