Денис Паслер заявил, что Среднеуральск ждет масштабное обновление

Об этом после визита в муниципалитет заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«В прибрежной части города планируется строительство до 140 тысяч “квадратов” жилья с соответствующей социальной инфраструктурой. В проекте предусмотрена школа на 1200 мест и детский сад на 330 мест, — сообщил Денис Паслер. — Для жителей города также возведут целый спортивный кластер. В его состав планируется включить ФОК с плавательным бассейном, ледовую арену с искусственным льдом, аналогичную “Спартаковцу” в Екатеринбурге, и малую ледовую арену».
Будет благоустроена городская набережная и парковая зона. Планируется построить панорамный пирс, общественную площадку, центр водных видов спорта, променад и так далее. Для гостей намерены возвести гостиницу на 160 мест.
Кроме этого озвучивались планы по реконструкции очистных сооружений. Проект позволит улучшить качество жизни 24 тысячам жителей муниципалитета.
«Задачи очень амбициозные. У региона и у инвесторов есть готовность реализовать их, — подчеркнул Денис Паслер. — Уверен, что уже через два-три года мы начнем открывать первые объекты, которые сделают жизнь жителей Среднеуральска еще более комфортной».
В Департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что в ходе визита Денис Паслер заложил камень в основание ФОК, который планируют открыть в 2028 году в рамках Малых Олимпийских игр.
«МК-Урал» ранее писал, что Денис Паслер поручил заложить денежные средства на очистные сооружения в Сысерти и Среднеуральске.
На ремонт очистных сооружений в Среднеуральске выделят 2,84 млрд рублей. Планируется увеличить их мощность до 15 тысяч кубометров в сутки.