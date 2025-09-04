Ричмонд
Трамп заявил, что не добивается Нобелевской премии, а хочет спасти жизни

Президент США утверждает, что главная его цель — потушить войны.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с CBS News заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира.

Глава Белого дома заверил, что главная его цель — спасти жизни.

«Все, что я могу сделать, это потушить войны. Я не ищу внимания. Я просто хочу спасать жизни», — утверждает президент Соединенных Штатов.

2 сентября в интервью порталу The Daily Caller американский лидер также сказал, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По словам Трампа, он просто хочет, чтобы с ним «обращались справедливо». Глава США указал, что уже остановил семь войн, включая конфликт между Индией и Пакистаном.

На Нобелевскую премию мира Трампа выдвинула Камбоджа. Премьер страны Хун Манет объявил об этом 7 августа.

По данным газеты The New York Times, индийский премьер Нарендра Моди заявил, что Штаты не имели никакого отношения к прекращению боевых действий между Индией и Пакистаном.

