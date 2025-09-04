Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специальное учение проходит на полигоне «Лосвидо»

На учении особое внимание будет уделено ведению технической разведки, организации эвакуации и ремонта поврежденной техники.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2025» проводится на полигоне «Лосвидо», сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что подразделения материально-технического обеспечения развернулись в полевых условиях и проводят практическую отработку действий. В частности, особое внимание будет уделено ведению технической разведки, организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотника противника.

«На учении отрабатываются вопросы организации производственной деятельности на сборном пункте поврежденных машин, где организован текущий ремонт вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны проинформировали, что в одном из районов подразделения тылового обеспечения были отработаны задачи по организации доставки боеприпасов и других материальных средств «в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ».

В оборонном ведомстве уточнили, что для защиты транспорта от атак дронов был организован коридор, оборудованный сетью, а также пункты воздушного наблюдения.

Совместные и специальные учения

В Беларуси проводятся совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2025», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2025», специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2025».

В учениях принимают участие контингенты войск Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Всего задействовано более двух тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотников.