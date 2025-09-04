Хоценко анонсировал завершение ремонта дороги в Кормиловке

Совсем скоро завершится ремонт на участке трассы Сыропятское — Калачинск в границах Кормиловки. Дорожные работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Путиным. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Телеграм-канале.
На 11-километровом участке подрядная организация уже выполнила основной объем ремонта. На трассе укреплено основание дороги методом холодного ресайклинга. Подрядчик уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Сейчас дорожники приступили к завершающему этапу — они обустраивают обочины, наносят разметки и устанавливают новые дорожные знаки.
Выполненный ремонт на данном участке важной региональной трассы позволит повысить безопасность движения и обеспечить более комфортные условия для омичей.
Ранее мы сообщали, что для финансирования содержания и ремонта дорог в регионе, а также объектов дорожной инфраструктуры было выделено более 73 млн рублей.
Финансовые ресурсы будут распределены между городом Омском, а также Усть-Ишимским, Крутинским, Калачинским, Муромцевским, Одесским, Таврическим, Омским и Тарским районами.