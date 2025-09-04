В Молдове исчезают озера: «Нынешняя власть вместо решения кризиса полностью сосредоточена на парламентских выборах» — мнение

Стефанко возмущён тем, что нынешняя власть вместо решения кризиса полностью сосредоточена на парламентских выборах, ответственные профильные министры окружающей среды и сельского хозяйства Лазаренку и Катлабуга приостановили работу в связи с участием в агитации, а оставшиеся в Кишинёве чиновники даже не осмелились поднять вопрос засухи с посещающим Молдову еврокомиссаром по сельскому хозяйству, уточняет romania_ru.