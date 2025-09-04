На юге Молдовы в районах Каушаны и Штефан Водэ массово пересыхают озёра, показал фермер Серджиу Стефанко.
Он считает, что ответственность за усилие засухи на юге Молдовы несут все власти, начиная с 2010 года, отдавшие фактическое управление водами Днестра Украине.
По его наблюдениям, в настоящий момент полностью пересохли не менее четырёх озёр, а ещё два вот-вот останутся без воды и «там практически болото»:
«Отсюда до Днестра 35 километров. Вопрос министру сельского хозяйства — что мне выращивать на полях, чтобы иметь возможность доставить воду за 35 километров от Днестра? И каковы будут наши затраты?».
Стефанко возмущён тем, что нынешняя власть вместо решения кризиса полностью сосредоточена на парламентских выборах, ответственные профильные министры окружающей среды и сельского хозяйства Лазаренку и Катлабуга приостановили работу в связи с участием в агитации, а оставшиеся в Кишинёве чиновники даже не осмелились поднять вопрос засухи с посещающим Молдову еврокомиссаром по сельскому хозяйству, уточняет romania_ru.