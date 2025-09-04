Захарова о ситуации в Молдове накануне выборов: фестиваль абсурда

«Санду каждый день рассказывает про то, как она продвигается в строительстве демократии. Хочется напомнить Санду, что такое демократия — это власть народа. И эту власть народ, согласно и классическому прочтению демократии, должен реализовывать через свое закрепленное в Конституции законом страны избирательное право. Для этого людям нужно его предоставить, а они просто издеваются и над законом, и над правом, и над своими собственными людьми, и, конечно, над понятием демократии», — сказала официальный представитель МИД РФ.