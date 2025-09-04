Захарова о ситуации в Молдове накануне выборов: фестиваль абсурда

КИШИНЕВ, 4 сент — Sputnik. Фестивалем абсурда назвала в интервью РИА Новости предвыборную ситуацию в Молдове официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она ответила на вопрос журналиста об открытии в РФ только двух участков для голосования на осенних парламентских выборах в Молдове.
То, что происходит в Молдавии, особенно вокруг очередных выборов, это уже не театр абсурда. Это мировые гастроли, фестиваль абсурда, чтобы, видимо, все уголки мира удивились тому, до чего можно опуститься.
Она подчеркнула, что решение открыть всего два избирательных участка для многотысячной молдавской диаспоры, проживающей в РФ, никак не стыкуется с заявлениями высшего руководства страны, в том числе президента Майи Санду, о приверженности демократии.
«Санду каждый день рассказывает про то, как она продвигается в строительстве демократии. Хочется напомнить Санду, что такое демократия — это власть народа. И эту власть народ, согласно и классическому прочтению демократии, должен реализовывать через свое закрепленное в Конституции законом страны избирательное право. Для этого людям нужно его предоставить, а они просто издеваются и над законом, и над правом, и над своими собственными людьми, и, конечно, над понятием демократии», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Она еще раз подчеркнула, что Россия «была готова и остается готова открыть по запросу Молдавии такое количество участков, которое бы обеспечило реализацию конституционных прав граждан Молдавии, находящихся на нашей территории».
Напомним, для организации и проведения парламентских выборов 28 сентября 2025 года для граждан, имеющих право голоса, которые в день выборов будут находиться за пределами страны, будет организован 301 избирательный участок.
При этом количество участков, которые будут открыты в Приднестровье (12) и России (2), изменений не претерпели, несмотря на протесты молдавской диаспоры в России и ходатайства властей Приднестровья об увеличении количества участков.
В России, где проживает порядка полумиллиона граждан Молдовы, участки откроют в Москве: на Кузнецком мосту, 18 и на улице Рождественка, 7.
На Украине также будет сформировано два участка для голосования, в Белоруссии — один. Во Франции — 26, в Германии — 36, в Италии — 75, в Великобритании — 25, в США — 22, в Румынии — 23.
Власти Приднестровья ранее обращались к руководству Кишинева с просьбой увеличить количество участков для голосования, но услышаны не были. Проживающие в России граждане Республики Молдова в День независимости страны, 27 августа, вышли на пикет у посольства Молдовы в Москве с требованием открыть в РФ больше участков для голосования на молдавских парламентских выборах.
Очередные парламентские выборы пройдут в Молдове 28 сентября. Предвыборная кампания продлится до 26 сентября.