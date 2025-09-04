Трамп: иногда для урегулирования конфликтов необходимо выждать

Президент США Дональд Трамп заявил, что в некоторых случаях для урегулирования международных конфликтов, включая украинский, необходимо «выждать».
На вопрос журналиста телеканала CBS News, приходится ли ему иногда занимать выжидательную позицию, Трамп ответил, что это действительно так.
«Что ж, приходится это делать», — сказал он.
По словам главы Белого дома, даже когда требуется быстрое решение, его подход к дипломатическим переговорам зачастую требует терпения и стратегической паузы.
Трамп также рассказал, что его подход к переговорам заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одной комнате и позволить им договориться.
Ранее сообщалось, что американский президент проведёт телефонный разговор с лидерами стран Европы в четверг в 15.00 мск.