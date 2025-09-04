Подготовка к выборам губернатора: на Дону начали работу УИК

Подать заявление можно не только непосредственно в комиссиях, но и через портал Госуслуг, многофункциональные центры, а также территориальные избирательные комиссии. Одновременно стартовала возможность протестировать систему дистанционного электронного голосования для тех, кто подал соответствующие заявления.