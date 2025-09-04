Ричмонд
Подготовка к выборам губернатора: на Дону начали работу УИК

С 3 сентября в Ростовской области начали работу участковые избирательные комиссии.

Об этом сообщает региональный избирком. Члены УИК принимают заявления от избирателей, желающих проголосовать не по месту постоянной регистрации, а также осуществляют адресное информирование жителей о предстоящих выборах губернатора.

Подать заявление можно не только непосредственно в комиссиях, но и через портал Госуслуг, многофункциональные центры, а также территориальные избирательные комиссии. Одновременно стартовала возможность протестировать систему дистанционного электронного голосования для тех, кто подал соответствующие заявления.

На пост губернатора Ростовской области претендуют пять кандидатов.

В списке зарегистрированных кандидатов значатся врио главы донского правительства Юрий Слюсарь, Евгений Бессонов, Денис Фраш, Сергей Косинов и Юрий Климченко.

Голосование пройдет в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.

Избирателям предоставлены различные форматы участия, включая традиционное голосование на участках и дистанционное электронное голосование.