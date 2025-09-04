Что следует сделать Западу

А потому из этого заявления проистекает прозрачный намек на то, что отказ от тех провозглашенных принципов может поставить под вопрос и общее признание Москвой независимого статуса соседней страны. Наше руководство прекрасно понимает, что Украина под западным контролем просто тянет время в надежде на истощение нашей экономики. Вот только сам ход СВО опровергает такие иллюзорные расчеты. И более того, наша страна уже неоднократно предупреждала, что следующие наши предложения могут быть куда более жесткими. И они уже куда менее выигрышные для Украины, чем те, что были в документе, первоначально парафированном украинской делегацией весной 2022 года. И если опять наш голос не будет услышан, то логика наших дальнейших военных и дипломатических действий понятна. И в Пекине Владимир Путин подчеркнул, что мы сейчас серьезно отвечаем на украинские попытки причинить ущерб нашей инфраструктуре. А значит, издержки войны для Украины возрастут. Время работает на нас.