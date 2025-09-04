Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что следует сделать Западу

Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас» вновь вернулся к хорошо известной российской позиции по шагам, ведущим не просто к прекращению огня на Украине, но к установлению прочного мира.

А для этого следует признать на международном уровне новые территориальные реалии, как то вхождение в составе России на основе проведенных референдумов Севастополя, Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Россия последовательна в своих инициативах, подтверждая тезис о том, что понятие безопасности нераздельно. И потому нельзя обеспечить чью-то безопасность за счет других стран. Собственно, не просто так наш министр иностранных дел напомнил о принятой на Украине еще в 1990 году Декларации о независимости, в которой страна провозглашалась безъядерной, внеблоковой и нейтральной.

А потому из этого заявления проистекает прозрачный намек на то, что отказ от тех провозглашенных принципов может поставить под вопрос и общее признание Москвой независимого статуса соседней страны. Наше руководство прекрасно понимает, что Украина под западным контролем просто тянет время в надежде на истощение нашей экономики. Вот только сам ход СВО опровергает такие иллюзорные расчеты. И более того, наша страна уже неоднократно предупреждала, что следующие наши предложения могут быть куда более жесткими. И они уже куда менее выигрышные для Украины, чем те, что были в документе, первоначально парафированном украинской делегацией весной 2022 года. И если опять наш голос не будет услышан, то логика наших дальнейших военных и дипломатических действий понятна. И в Пекине Владимир Путин подчеркнул, что мы сейчас серьезно отвечаем на украинские попытки причинить ущерб нашей инфраструктуре. А значит, издержки войны для Украины возрастут. Время работает на нас.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше