В Челябинской области приняли льготы для креативного бизнеса

Однако, как подчеркивают власти, на Южном Урале эта работа стартовала еще раньше — с реализации регионального стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив. А весной 2025 года в Челябинской области запущены адресные меры поддержки: креативные предприниматели, к примеру, могут получить помощь в оплате оргвзноса или выстраивании логистики для участия в профильном мероприятии, а также при организации рекламной кампании, проведении фотосессии своей продукции. В настройке сейчас и другие процессы, идет формирование управленческой модели: запуск акселераторов, развитие сети творческих пространств и кластеров. Представители новой отрасли могут заявить о себе и найти покупателей на проводимых в области Парижской неделе моды, конференции маркетологов «Завод» и т. д.