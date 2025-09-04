В Челябинской области приняли льготы для креативного бизнеса

На период 2026—2029 годов для субъектов креативных индустрий предусматривается снижение налоговой ставки: до семи процентов при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», и до трех процентов при объекте налогообложения «доходы». Однако есть немаловажное условие: чтобы воспользоваться льготой, предприниматель должен быть включен в реестр региональных креаторов, то есть официально подтвердить свой фактический статус. Пока соответствующая нормативная база прорабатывается, но прием заявок обещают запустить уже в сентябре.
Напомним: в прошлом году были приняты федеральный, а затем и региональный законы, касающиеся креативных индустрий, чем положено начало точечному правовому регулированию этого особого сектора, доля которого, по прогнозам, будет только увеличиваться.
Однако, как подчеркивают власти, на Южном Урале эта работа стартовала еще раньше — с реализации регионального стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив. А весной 2025 года в Челябинской области запущены адресные меры поддержки: креативные предприниматели, к примеру, могут получить помощь в оплате оргвзноса или выстраивании логистики для участия в профильном мероприятии, а также при организации рекламной кампании, проведении фотосессии своей продукции. В настройке сейчас и другие процессы, идет формирование управленческой модели: запуск акселераторов, развитие сети творческих пространств и кластеров. Представители новой отрасли могут заявить о себе и найти покупателей на проводимых в области Парижской неделе моды, конференции маркетологов «Завод»
Эти индустрии играют ключевую роль в обретении Южным Уралом уникального культурного облика, укрепляют местную идентичность и способствуют удержанию талантливой молодежи, объясняют повышенное внимание к творческому сектору власти. А предоставление налоговой льготы позволит ускорить развитие перспективного направления.