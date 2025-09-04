Европейские эксперты выражают недоумение относительно жесткой антироссийской позиции канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующую информацию распространила Служба внешней разведки Российской Федерации через свое пресс-бюро.
Как сообщают в разведке, близкое окружение Мерца хорошо осведомлено о том, что он воспитывался на принципах, заложенных его дедом и отцом. Немецкий канцлер, по версии СВР, одержим идеей реванша за поражение нацистской Германии от Советского Союза.
«Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал слова Мерца, опустившегося до оскорблений, подчеркнув, что его мнение в этой связи уже можно не принимать во внимание.