Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СВР РФ: Эксперты ЕС недоумевают из-за антироссийской риторики канцлера ФРГ Мерца

СВР раскрыла мотивы антироссийской риторикой Мерца.

Европейские эксперты выражают недоумение относительно жесткой антироссийской позиции канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующую информацию распространила Служба внешней разведки Российской Федерации через свое пресс-бюро.

Как сообщают в разведке, близкое окружение Мерца хорошо осведомлено о том, что он воспитывался на принципах, заложенных его дедом и отцом. Немецкий канцлер, по версии СВР, одержим идеей реванша за поражение нацистской Германии от Советского Союза.

«Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал слова Мерца, опустившегося до оскорблений, подчеркнув, что его мнение в этой связи уже можно не принимать во внимание.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше