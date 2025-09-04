Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СВР напомнили, что военные столкновения РФ и ФРГ плохо заканчивались для немцев

Партнеры канцлера Мерца не забыли военное прошлое двух государств, подчеркнули в ведомстве.

Партнеры канцлера ФРГ Фридриха Мерца не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения двух государств, РФ и Германии, всегда плохо заканчивались лишь для одной стороны — немцев. Таким мнением поделились с общественностью в четверг, 4 сентября, представители Службы внешней разведки (СВР) России.

«Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев», — отмечается в официальном заявлении ведомства.

Отмечается и тот факт, что Мерц воспитан на заветах деда и отца, которые «верой и правдой служили фашистскому режиму». Именно поэтому у немецкого канцлера настолько сильна жажда мести.

Как KP.RU писал ранее, Фридрих Мерц хочет отомстить России за разгром фашистов в 1945 году и поэтому всячески поддерживает киевский режим. Именно поэтому он дал указания скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Украине, уверены в СВР РФ.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше