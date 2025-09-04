Партнеры канцлера ФРГ Фридриха Мерца не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения двух государств, РФ и Германии, всегда плохо заканчивались лишь для одной стороны — немцев. Таким мнением поделились с общественностью в четверг, 4 сентября, представители Службы внешней разведки (СВР) России.