Партнеры канцлера ФРГ Фридриха Мерца не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения двух государств, РФ и Германии, всегда плохо заканчивались лишь для одной стороны — немцев. Таким мнением поделились с общественностью в четверг, 4 сентября, представители Службы внешней разведки (СВР) России.
«Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев», — отмечается в официальном заявлении ведомства.
Отмечается и тот факт, что Мерц воспитан на заветах деда и отца, которые «верой и правдой служили фашистскому режиму». Именно поэтому у немецкого канцлера настолько сильна жажда мести.
Как KP.RU писал ранее, Фридрих Мерц хочет отомстить России за разгром фашистов в 1945 году и поэтому всячески поддерживает киевский режим. Именно поэтому он дал указания скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Украине, уверены в СВР РФ.