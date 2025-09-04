Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жаждет мести за разгром фашистов: Российская разведка разоблачила намерения канцлера Германии

СВР: канцлер Германии Мерц воспитан на заветах дедов-фашистов и жаждет мести.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц жаждет мести за разгром фашистов. В России раскрыли намерения немецкого политика. В СВР отметили, что Мерц воспитан на заветах дедов-фашистов.

«Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти», — говорится в сообщении от Службы разведки РФ.

Причем в России уже неоднократно наблюдают за громкими высказываниями Мерца. Не так давно он заявил о необходимости истощить Россию экономически. В МИД РФ уже ответили на это дерзкое предложение. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление Мерца всего тремя словами.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше