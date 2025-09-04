Канцлер Германии Фридрих Мерц жаждет мести за разгром фашистов. В России раскрыли намерения немецкого политика. В СВР отметили, что Мерц воспитан на заветах дедов-фашистов.
«Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти», — говорится в сообщении от Службы разведки РФ.
Причем в России уже неоднократно наблюдают за громкими высказываниями Мерца. Не так давно он заявил о необходимости истощить Россию экономически. В МИД РФ уже ответили на это дерзкое предложение. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление Мерца всего тремя словами.