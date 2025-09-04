В Службе внешней разведки Российской Федерации заявили о наличии серьезных опасений среди политиков ФРГ относительно возможных последствий поставок крылатых ракет Taurus Украине. По информации ведомства, представители политической элиты Германии выражают тревогу в связи с риском ответных мер со стороны России.
Согласно данным разведки, канцлер Германии Фридрих Мерц после вступления в должность гарантировал Владимиру Зеленскому предоставление ракетных комплексов для нанесения ударов по территории Российской Федерации.
Для минимизации рисков канцлер отдал распоряжение о максимальном сокрытии причастности немецкой стороны к поставкам вооружений. В этих целях с ракетных комплексов удаляется заводская маркировка, а также производится замена отдельных деталей и компонентов. Однако, как отмечают в СВР, полностью скрыть участие Германии не представляется возможным, поскольку управление ракетными системами будут осуществлять командированные на Украину немецкие военные специалисты.
«Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев», — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что посредник в переговорах по украинскому конфликту должен сохранять нейтралитет. Он подчеркнул, что Россия не считает Германию нейтральной стороной. По мнению президента, Берлин выступает соучастником конфликта, поставляя на Украину танки Leopard и обсуждая возможную передачу ракет Taurus.