СВР: Немецкие политики боятся ответного удара из-за поставок Taurus Украине

Для минимизации рисков канцлер отдал распоряжение о максимальном сокрытии причастности немецкой стороны к поставкам вооружений. В этих целях с ракетных комплексов удаляется заводская маркировка, а также производится замена отдельных деталей и компонентов. Однако, как отмечают в СВР, полностью скрыть участие Германии не представляется возможным, поскольку управление ракетными системами будут осуществлять командированные на Украину немецкие военные специалисты.