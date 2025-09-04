Путин ознакомился с экспозициями в центре «Россия» во Владивостоке

По-своему уникальной является экспозиция природы Приморского края. Это интерактивная зона, предлагающая мультисенсорный опыт погружения в природу региона: посетители при помощи технологий дополненной реальности могут ознакомиться с населенными пунктами региона, попробовать себя в роли капитана катера, идущего через акватории бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов, погрузиться на батискафе в подводный мир Японского моря, пройти по тайге и встретить уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.