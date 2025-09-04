Ричмонд
Путин ознакомился с экспозициями в центре «Россия» во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с экспозициями, представленными во владивостокском филиале национального центра «Россия».

Источник: © РИА Новости

Каждая экспозиционная зона спроектирована как законченный нарратив, объединенный общей концепцией «Живое наследие Приморья». Особое внимание уделено балансу между технологическими новинками и аутентичными артефактами, создающим эффект «музея будущего, укорененного в традиции».

На первом этаже расположилась историческая экспозиция. Вестибюль оформлен панно в виде хронологической линейки основных вех истории края. Кроме того, здесь представлены интерактивные мастер-планы городов Приморья с информацией об их ключевых объектах и инсталляция «Маяк».

Зона «Путь 155-й отдельной бригады морской пехоты на СВО» описывает вклад 155-й отдельной бригады морской пехоты в СВО, повествует о героизме бойцов, отдавших свои жизни за Родину.

Интерактивная экспозиция «Уникальный русский язык» посвящена красоте и богатству русского языка. Ключевой посыл заключается в том, что язык является основой российской государственности, гражданской идентичности и важнейшей составляющей культурного кода страны, неразрывно связанной с традиционными духовно-нравственными ценностями.

По-своему уникальной является экспозиция природы Приморского края. Это интерактивная зона, предлагающая мультисенсорный опыт погружения в природу региона: посетители при помощи технологий дополненной реальности могут ознакомиться с населенными пунктами региона, попробовать себя в роли капитана катера, идущего через акватории бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов, погрузиться на батискафе в подводный мир Японского моря, пройти по тайге и встретить уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.

Путин также ознакомился с экспозицией, демонстрирующей экономический, промышленный, культурный и образовательный потенциал края. Здесь можно узнать о логистических маршрутах, особенностях тяжелой и легкой промышленности в регионе, изучить характеристики атомного ледокола проекта «10510» Лидер, «Полетать» на вертолете Ка-62.

В гастрономических рядах посетители могут попробовать блюда дальневосточной кухни, приготовленные в соответствии с лучшими кулинарными традициями региона.