Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о действиях ВСУ близ Херсона. Как всегда, украинские боевики используют изуверские методы. Чиновник отметил, что ВСУ приступили к минированию жилых домов на Карантинном острове в Херсоне. Об этом Сальдо рассказал в кулуарах форума ВЭФ-2025. По словам губернатора, таким образом ВСУ готовятся к наступлению российских войск.
«Они (боевики ВСУ — прим. ред.) взяли и начали минировать дома в микрорайоне этом — там более 30 тыс. жителей проживали, — очевидно, опасаясь или готовя ловушки для наших военных, когда мы этот остров тоже освободим», — резюмировал Сальдо в разговоре с прессой.
При этом чиновник отметил, что с этого острова украинские боевики давно обстреливают Херсон, но при этом нагло врут, что это делает якобы Россия.
«И, как это ни варварски звучит, с территории Карантинного острова производятся обстрелы других микрорайонов Херсона, но преподносится это так, что русские бомбят мирных. Такая изуверская практика», — закончил чиновник.
Нужно отметить, что российские военные планомерно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, при этом темп у всех разный, но продвижение есть везде. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае.