Путин во Владивостоке приплыл к центру «Россия» на катере «Ураган»

Рабочая поездка Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе продлится два дня. Ожидается, что в филиале наццентра ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Также Владимир Путин в формате видеоконференции планирует дать старт работе новых предприятий ДФО. Помимо этого в планах совещание о развитии топливно-энергетического комплекса региона. Предусмотрена отдельная встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, а также премьер-министрами Лаоса и Монголии.