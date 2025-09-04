Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале национального центра «Россия» стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова.
Путину показали небольшой фильм о подвигах бригады. Директор центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин, воевавший в рядах 155-й бригады, рассказал о создании стенда — Музея славы бригады. Вместе с президентом первыми посетителями стали воспитанники центра «Воин».
Пять мультимедийных экранов рассказывают о подвигах пяти павших бойцов бригады — дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова, Героя РФ Мингияна Лиджиева, Героя РФ Андрея Иванова, Героя РФ, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, Героя РФ Андрея Машаровского. На стенде представлено наградное оружие, шевроны, рассказывается о пути 155-й бригады.
Копия боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую президент Путин в декабре 2024 года продемонстрировал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции стала одним из центральных экспонатов музея.
155-я отдельная бригада морской пехоты — тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота. Создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, история которой началась в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие Вооруженным силам Народной Демократической Республики Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.