Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке

155-я отдельная бригада морской пехоты — тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота. Создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, история которой началась в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие Вооруженным силам Народной Демократической Республики Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.