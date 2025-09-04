Ричмонд
NetEase: реакция Путина на новый ультиматум ЕС удивила Китай

В статье NetEase отмечается, что Путин не стал реагировать на слова Каллас о замороженных активах РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин нестандартно отреагировал на новый ультиматум ЕС, чем удивил КНР и китайских экспертов, написало издание NetEase.

Уточняется, что во время визита российского лидера в Китай глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что РФ якобы не сможет вернуть свои замороженные активы без выплаты суммы, которую требует киевский режим.

В публикации отмечается, что Путин не стал реагировать на её высказывание. Китайские эксперты подчеркнули, что поездка президента РФ в Пекин представляет большую важность, чем угрозы европейских властей.

В статье также обращается внимание, что Брюссель боится последствий конфискации российских активов, в том числе судебных исков по этому поводу.

Напомним, в июне Владимир Путин заявил, что Запад совершает открытый грабёж золотовалютных резервов России. Глава государства также предупредил об ответе на любые попытки изъятия российских активов.

